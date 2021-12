402 véhicules contrôlés dont 31 verbalisations de personnes en état d'ivresse dans la nuit de Noël en Martinique

À l'occasion de la nuit de Noël, la préfecture de Martinique avait temporairement suspendu le couvre-feu. Afin que tout le monde puisse regagner son domicile en toute sécurité, les forces de l'ordre ont réalisé de nombreux contrôles.

Xavier Chevalier •

De nombreux contrôles de gendarmerie et de police ont eu lieu sur l’ensemble de la Martinique, dans la nuit du 24 au 25 décembre 2021.

Près de 300 membres des forces de l’ordre étaient mobilisés. Ce dispositif piloté par la préfecture de Martinique avait pour objectif de "sauver des vies". C'est chose faite puisque aucune personne n'est décédée malgré plusieurs accidents.

Quel bilan ?

Les gendarmes ont contrôlé 317 véhicules. 31 personnes ont été verbalisées pour conduite en état d'ivresse, 7 pour conduite sous stupéfiants et 48 autres conducteurs pour divers infractions.

En zone police, c'est-à-dire, Lamentin et Fort-de-France, 85 véhicules ont été contrôlés. Parmi eux, 5 conducteurs ont été verbalisés pour non présentation d'assurance, 1 pour non port du casque et 4 pour non présentation de carte grise.