330 € de la CTM pour aider les foyers les plus précaires de Martinique à payer leur électricité

La Collectivité Territoriale de Martinique a lancé lundi 2 octobre 2023 (en partenariat avec l'État et l'Europe), son dispositif "solidarité énergie". Il est mis en place en faveur des "familles éligibles les plus vulnérables".

Guy Etienne •

"Solidarité énergie" est un nouveau coup de pouce de la CTM (Collectivité Territoriale de Martinique) aux "familles éligibles les plus vulnérables", en partenariat avec l'État et l'Europe. Ce dispositif officiellement lancé lundi 2 octobre 2023 promet "330 euros versés directement sur le compte des bénéficiaires".

Afin de faciliter ce dispositif pour le plus grand nombre, le président du conseil exécutif, a dès le mois de juillet dernier, rencontré les maires et l'ensemble des partenaires œuvrant à l'accompagnement des familles en difficulté, afin de les sensibiliser à la nécessité d’un travail collectif. Audrey Thaly-Bardol, conseillère exécutive en charge de la santé et des solidarités pour la CTM

Constituer un dossier

En termes de modalités pratiques, le dispositif a été ouvert dès le mois d'août et l'agence de services et de paiement est en charge de la collecte des informations constitutives des dossiers du traitement des demandes et du versement des aides. Les Martiniquais ont ainsi la possibilité de se rendre au CCAS [Centre Communal d’Actions Sociales] de leur commune et dans les maisons France Services, afin de constituer leur dossier papier. Audrey Thaly-Bardol (En plénière de l'Assemblée de Martinique le 28 septembre 2023)

Le dispositif "solidarité énergie" est lancé par la Collectivité Territotriale de Martinique (2 octobre 2023). • ©CTM

Plus de 1 700 dossiers ont déjà été pré-instruits et environ "700 sont en cours d'instruction". Une plateforme numérique est aussi disponible jusqu'au 19 novembre 2023, pour les demandes dématérialisées. À partir du 9 octobre prochain, "une caravane traversera la Martinique du nord au sud au plus près de ceux qui ne peuvent pas se déplacer, afin de les accompagner dans leur constitution de dossiers".

20 millions d'euros sont disponibles pour la mise en place de cette action de solidarité de la part de la Collectivité majeure. "Ce travail de proximité sera essentiel de manière que chaque famille puisse réduire sa facture d'électricité", espère la conseillère exécutive en charge de la santé et des solidarités pour la CTM.

Une aide de plus pour les plus précaires

Indépendamment des prestations habituelles, "solidarité énergie" vient s’ajouter au récent dispositif baptisé "Territoire zéro non-recours", lequel cible les personnes en difficulté qui ne perçoivent pas les aides auxquelles elles peuvent prétendre.