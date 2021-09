39 personnalités civiles lancent un appel à " la dignité et à la responsabilité martiniquaise"

"Non à la xénophobie", un "appel à la dignité et à la responsabilité martiniquaise" lancé par 39 personnalités civiles, suite aux invectives et menaces proférées par des manifestants jeudi dernier (9 septembre 2021) à l’aéroport, à l’encontre de renforts sanitaires venus prêter main forte au CHUM.

Guy Etienne •

Les images ont déjà fait le tour des réseaux sociaux et provoqué une vague de réactions indignées au niveau local.

À leur arrivée à l’aéroport jeudi dernier (9 septembre 2021), des soignants en provenance de l’hexagone venus renforcer les équipes médicales de Martinique dans la lutte contre la Covid-19, ont été copieusement insultés et menacés par un petit groupe d'activistes déchaînés devant l’aérogare.

"Dignité et responsabilité"

Suite à ce fait divers, une tribune intitulée "appel des 39" a été publiée le 12 septembre 2021 par des personnalités civiles, pour dire "non à la xénophobie", invitant "à la dignité et à la responsabilité martiniquaise".

Nous déclarons que leurs propos et leurs actions xénophobes et violentes sont : - une injure à la tradition d’accueil du peuple Martiniquais, la manifestation d’une dérive violente de quelques individus auto proclamés représentants du Peuple Martiniquais, - une action insensée du point de vue épidémiologique, vu le fait que le territoire Martiniquais est à un taux de contamination largement supérieur à celui de nos voisins et de la France Métropolitaine, - une hérésie concernant la menace d’importation de nouveaux variants, ce risque étant bien supérieur là où le virus est en circulation accélérée du fait d’un faible taux de vaccination de la population. (Les 39 signataires)

Dans leur prise de position, les auteurs soulignent que "ces quelques individus violents ne parlent qu’en leur nom" et ajoutent en lettres capitales, "NOUS SALUONS L’AIDE DE SOIGNANTS D’OU QU’ILS VIENNENT POUR SAUVER LA VIE DE MARTINIQUAIS".

"Ne pas confondre les batailles, les lieux et les moments"

Nous déclarons que la gravité du moment impose à tous un positionnement et un langage clair, débarrassé de toute gymnastique diplomatique et politicienne, car il s’agit de ne pas confondre les batailles, les lieux et les moments. (Les signataires)

Enfin, les "39" appellent la population martiniquaise à pratiquer les gestes barrières et à "se faire vacciner hors toute obligation, comme des milliards de personnes dans le monde, afin de limiter le plus possible la circulation du virus en Martinique" et d'"éviter les formes graves, la réanimation et les risques de décès" (...).

"Calme, unité, respect, résilience, solidarité, générosité, responsabilité" (...) sont les derniers mots de cette tribune.

La COLERE, la HAINE et la XENOPHOBIE n’ont jamais sauvé quiconque !!! (Les soussignés - le 12/09/2021)

Cliquez sur le document ci-après pour découvrir la liste complète des signataires :

Les signataires de l'"Appel des 39", une tribune dénonçant les insultes et les menaces proférées par des activistes à l'encontre de renforts sanitaires en provenance de Paris, le jeudi 9 septembre 2021.