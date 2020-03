50% d’anglais dès la maternelle à l’Ecole Bilingue de Martinique

L’École Bilingue de Martinique accueille des enfants de la maternelle au CE1, pour un enseignement qui fait la part belle à l’anglais. Dans cet établissement privé créé en 2018, les cours sont dispensés à 50% en français et 50% en anglais.

L’enseignement bilingue…un enjeu majeur

Je me suis intéressée à la méthode Montessori dans un 1er temps puis je me suis rapidement tournée vers le bilinguisme (…). L’idée est née à la suite d’un voyage en Guadeloupe où j’ai découvert le concept d’École Bilingue.

L’enseignement bilingue, français-anglais est un enjeu majeur pour notre département (…).

Nous sommes au cœur du bassin caribéen, basés sur le continent américain et à la croisée de l’Europe. L’anglais est à notre porte. L’apprentissage de la langue sous forme interactive doit être une évidence, un passage obligé pour l’ensemble des élèves Martiniquais.

Au-delà du fait que le bilinguisme permet d’accroître la flexibilité mentale et de développer la créativité, c’est aussi une opportunité de devenir des citoyens du monde et cela, dans un contexte de mondialisation accrue. (Stéphanie Pécome)

J’ai souhaitée l’inscrire pour plusieurs raisons : l’anglais est mis en pratique dès le plus jeune âge. C’est un élément qui est très important pour moi. Lui donner les moyens d’apprendre cette 1ère langue mondiale. La localisation (très proche de mon lieu de travail) et la privatisation de l’école. Oui, il faut le dire, cela a un coût, mais pour le bien de mon fils et du mien, l’école privée m’a séduite pour les actions mise en place (sorties scolaire, intervenants divers, l’application seesaw…) et pas de grève !

Dans cet établissement privé installé depuis septembre 2018 au quartier Génipa à Ducos, les enfants reçoivent un enseignement dispensé pour moitié en français et l’autre moitié en anglais. Ils sont accueillis dès 2 ans et demi, de la maternelle au CE1, par une équipe pédagogique, composée d’enseignants de différentes nationalités.L’EBM propose un apprentissage basé sur le modèle de l’éducation nationale affirme la direction. "Le programme anglais suit le curriculum proposé par les établissements anglais ( méthode Cambridge ) à partir du CP et s’appuie sur le même matériel pédagogique".Stéphanie Pécome, la fondatrice de cette école (diplômée d’un master en gestion d’entreprise), s’est d’abord appuyée sur la méthode Montessori pour mener à bien son projet.Clémentine est mère d’un petit garçon de 5 ans. Elle explique ce qui l’a motivée à inscrire son enfant dans cette école dès son ouverture.

