"6 Majò" de football : 9 matchs pour un final en apothéose

Un tournoi pour clôturer au mieux une saison avec toutes les difficultés liées à la situation sanitaire. Voilà l’ambition de la ligue de football de Martinique qui réunit six équipes, " 6 Majò ", ayant terminé en tête des poules hautes de la R1. Coup d'envoi vendredi 4 juin 2021.

Karl Sivatte •

Il aura fallu cogiter et multiplier les séances de travail entre les représentants du conseil de ligue et les dirigeants de clubs pour réussir à s’entendre sur cette formule "6 Majò". Et selon les dirigeants de ligue, 5 des 6 équipes engagées pour le tournoi entre meilleures équipes de R1 ont validé le projet.

En conférence de presse mardi 1er juin, le président de la LFM, Samuel Péreau a expliqué la philosophie de cette épreuve

La question de la liquidation de la saison sportive a été au centre de nos préoccupations ces dernières semaines tout en préparant le départ prochain de la sélection pour les États-Unis pour la Gold Cup. Samuel Péreau, président de la ligue de football de Martinique

Le conseil de ligue et les clubs ont mis en place l'épreuve mais en appellent au respect des gestes-barrières. • ©K.Sivatte

La saison sportive (comme pour beaucoup de comités) a été impactée par la crise sanitaire, les suspensions d’épreuves et les doutes. Les ligues affiliées à la fédération française de football (FFF) ont dû s’appuyer sur le service juridique pour gérer au mieux la saison.

Saison blanche comme dans plein de régions ? Cela n’était pas le cas chez nous... la directive réglementaire disait que si dans un territoire, la moitié des rencontres avait eu lieu, c’est la règle du quotient qui doit s’appliquer. Après échanges avec les clubs et les grosses frustrations de 2020, nous avons demandé à la FFF la possibilité d’aller sur une troisième voie. Samuel Péreau

Des décisions à valider en Assemblée Générale



Ligue et dirigeants de clubs ont opté pour un schéma qui devra être validé par l’assemblée générale de la ligue prévue ce mercredi 2 juin 2021. Il sera question de décider collectivement des rétrogradations ou non, mais également d’une saison transitoire à venir (2021/2022) avec deux poules de 10 clubs en R1. Autre vote attendu ce 2 juin, celui de savoir si le vainqueur du "6 Majò" se verra attribué le titre de champion de Martinique de R1 pour 2021.

Pour le "6 Majò", l’épreuve se disputera sur trois week-ends à compter du 4 juin avec des matchs prévus en soirée et le samedi après-midi "il n’est pas exclu que l’on se revoit avec les clubs pour rediscuter du calendrier du tournoi pour les deux dernières journées, car certains stades ont des problèmes d’éclairage" a averti le président Péreau.

Pour cette compétition, chaque équipe disputera trois matchs, les équipes de la poule A (Samaritaine, Golden-Lion et RC Saint-Joseph) seront opposées à leurs homologues de la poule B (Club Franciscain, Essor préchotain et Club Colonial).

Jauge ramenée à un tiers dans les stades, port du masque obligatoire



Si certaines décisions doivent être validées en assemblée générale ce 2 juin, l’on sait déjà que le vainqueur du "6 Majò" sera qualifié pour la prochaine coupe des champions de la Concacaf. Les quatre premiers de l’épreuve seront qualifiés pour la coupe VYV 2022.

Durant les trois journées de ce mini-championnat à 6, en cas de match nul, une séance de tirs au but aura lieu

Cette épreuve en cas de score de parité servira à départager les équipes en fin de compétition en cas d’égalité aux points. Georges Duquesnay, vice-président de la LFM



Pour que le tournoi aille à son terme, des mesures sont prises. La plus importante, la jauge dans les stades est fixée à 1/3 de la capacité, ce qui pourrait impacter certains clubs très suivis par leurs supporters.

Les règles de distanciation et mesures barrières devront être appliquées. Le port du masque est obligatoire en tribune comme sur les bancs de touche par exemple et, pour garantir au maximum le respect des mesures, des messages seront diffusés en quasi-permanence pendant les matchs.

Autre mesure annoncée par la LFM, pas de bars, buvettes ou ventes sédentaires durant les matchs pour éviter tout regroupement tant dans l’enceinte des stades qu’en extérieur, des arrêtés devraient renforcer cette volonté de la ligue de football.

Le décorum est planté, place au jeu à compter de ce vendredi 4 juin 2021, 20h.