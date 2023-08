Accident de bateau à l’Îlet Ramiers en Martinique : l’enquête progresse

Le bateau qui a échoué sur un rocher à l'Îlet Ramiers, dans la soirée du dimanche 6 août 2023, faisant 1 mort et 11 blessés.

Le pilote du bateau qui a fait un mort et plusieurs blessés au bord de l’Îlet Ramiers dimanche 6 août 2023 en début de soirée, a terminé sa garde à vue. Son alcoolémie a été testée négative et il n’a pas été mis en examen. Mais l’enquête se poursuit pour "homicide et blessures involontaires".

Jean-Marc D'abreu •

La garde à vue du pilote du bateau qui s’est fracassé sur un rocher entre les Trois-Ilets et les Anses-d’Arlet, à la lisière de l’Îlet Ramiers dimanche 6 août 2023 vers 20h15, est terminée. L’homme n’a pas été mis en examen et est ressorti libre. Enquête pour "homicide et blessures involontaires" Selon Clarisse Taron, la procureure de la République en Martinique, les premiers tests d’alcoolémie sont négatifs. Mais l’enquête menée par la brigade nautique pour "homicide et blessures involontaires" se poursuit. Sur les circonstances de l'accident je ne peux pas encore vous dire beaucoup de choses, puisque les investigations sont en cours et qu'elles se poursuivent. La personne placée en garde à vue a été remise en liberté dans l'attente de la suite des investigations et donc à ce stade, son sort n'est pas encore scellé, de même que celui d’autres personnes éventuellement (…). Il a été établi tout de même que de ce qu'on a pu voir, on n’avait pas de prélèvement d'alcool positif mais des examens sont toujours en cours. Donc la personne sera reconvoquée ultérieurement pour la suite de l’enquête. Clarisse Taron, la procureure de la République en Martinique La jeune femme décédée des suites de ses blessures à l’hôpital à l’issue de l’accident, était une psychologue au sein de la CTM (Collectivité Territoriale de Martinique). Elle avait 28 ans. Je suis très attristé par cette tragédie qui touche toutes les familles concernées, leurs proches et au-delà, la Martinique toute entière. Ce drame nous impose une solidarité collective et le respect solennel des familles. En ce moment de tristesse, restons unis et soudés. Serge Letchimy, Président du Conseil Exécutif de la CTM

