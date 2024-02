Accidents sur les routes de Martinique : 3 morts à moto en 24h

Partager :

Ce week-end, trois hommes ont perdu la vie lors d'accidents tragiques à Fort-de-France et au Lamentin. Un homme est décédé dimanche soir (4 février) sur la RN1. Plus tôt, une collision frontale entre deux motos s'est produite sur la voie du TCSP (Transport Collectif et Site Propre) dans la nuit du samedi 3 au dimanche 4 février. L'une des passagères, grièvement blessée est en soins intensifs

Les premières constatations des policiers et les témoignages des témoins indiquaient dans la nuit du 3 janvier que les pilotes des deux engins roulaient à une vitesse extrêmement élevée. Leurs deux passagères ont également été gravement blessées. Elles ont été transportées d'urgence au CHU de Martinique, avec un pronostic vital engagé. L'une d'ente elle est en soins intensifs. Trois morts à moto en 24h Hier soir (4 février), un autre motocycliste a perdu la vie dans un accident au Lamentin, sur la RN1. Ces accidents mortels portent à 4 le nombre de victimes de la route depuis le début de l'année en Martinique, dont trois étaient à moto. Appels à la prudence et renforcement des contrôles Pour tenter de prévenir de tels accidents à l'approche des jours gras, les représentants de l'État annoncent un renforcement des contrôles. "Les forces de l'ordre, comprenant gendarmes et policiers, seront mobilisées pour sécuriser les routes".

Les contrôles et les opérations de prévention se multiplieront sur les routes martiniquaises durant cette période festive qui bat déjà un record de morts comptabilisés en 24h.



