La Martinique des années 60 à 80 à travers l'objectif de la photographe Arlette Rosa Lameynardie

Méconnue du grand public, la talentueuse photographe, Arlette Rosa Lameynardie, a posé un regard différent et sensible sur la Martinique des années 1960 aux années 1980. Découvrez avec ce documentaire le parcours d'une femme, reporter passionnée dont l'héritage photographique témoigne de la transformation de la société martiniquaise.

En 1961, débarquait en Martinique, Arlette Rosa Lameynardie, une jeune femme discrète accompagnée de son appareil photo. Elle a été l'une des premières femmes à y exercer le métier de photographe. Entre les années 60 et 80, elle a immortalisé de nombreuses scènes de la vie martiniquaise mais également de nombreux lieux.

Une photo n'a d'intérêt que si elle raconte quelque chose. Arlette Rosa Lameynardie

Regardez ici La Martinique, les yeux ouverts dans son intégralité.

Qui était Arlette Rosa Lameynardie ?

Arlette Cohen-Rosa naît en 1930 à Paris. Enfant cachée pendant la Seconde Guerre mondiale, elle débute sa carrière de photographe en 1948 et réalise ses premiers reportages pour la presse communiste : L’Humanité, Ce soir et le magazine Regards.

En 1961, elle s'installe en Martinique, avec son mari, Alain Lameynardie. Elle ouvre son studio photo à Fort-de-France et se passionne pour la culture locale et les conditions de vie des habitants, notamment celles des paysans et des marins-pêcheurs.

Arlette Rosa Lameynardie et son mari • ©Arlette Rosa Lameynardie

En 1964, elle se fait remarquer en réalisant un reportage photo du voyage officiel du général de Gaulle en Martinique, au cours duquel le chef de l'État excluait toute modification du statut de département de la Martinique, en dépit de l'opinion exprimée par une partie de la population lors des consultations électorales. Ses photos ont été publiées dans l’édition spéciale du quotidien France-Antilles, sortie le 24 mars 1964.

Le général de Gaule dans l'objectif d'Arlette Rosa Lameynardie • ©Arlette Rosa Lameynardie

Après avoir fondé le studio de Fort-de-France, elle se tourne vers l'écriture. Ses livres jeunesse et sa collection de photos enrichissent le patrimoine culturel de la Martinique et sont désormais conservés aux archives départementales.



En 2017, les Archives du Morne Tartenson exposaient une rétrospective de son travail intitulée "Un monde en mutation. La Martinique vue par Arlette Rosa-Lameynardie 1960-1980".







Un témoignage singulier

Circulation • ©Arlette Rosa Lameynardie / Les beaux docs et 13 Prods

Pionnière en tant que femme photographe en Martinique, Arlette Rosa-Lameynardie a capturé avec finesse les paysages, les expressions et les visages d'une époque révolue, loin de tout folklore. À l’instar d’Henri Cartier-Bresson, Willy Ronis et Robert Doisneau qu’elle admirait, elle a su mettre humblement son objectif à hauteur d’homme, de femme et d’enfant.

Uen vendeuse de poissons • ©Arlette Rosa Lameynardie

Au delà de ses activités professionnelles, elle porte un intérêt particulier au territoire et un regard sociologique sur sa population et son rythme quotidien. Arlette Rosa Lameynardie s'intéresse particulièrement au monde paysan et celui des marins-pêcheurs.



Une collection exceptionnelle

C'est un imaginaire qui est en ébullition devant les photos de Madame Lameynardie. Freddy Vaudran Responsable des collections iconographiques

En 2001, le fond photographique Arlette Rosa Lameynardie vient enrichir les archives avec des images de la Martinique prise entre 1960 et 1980. 20 ans de témoignages qui racontent la transformation de la société.

Sortie d'école • ©Arlette Rosa Lameynardie / Les beaux docs et 13 Prods

L'engagement d'Arlette Rosa Lameynardie en faveur de la justice sociale et son rêve d'un monde sans racisme transparaissent dans tous les reportages qu'elle a réalisés.

Scènes de marché à Fort-de-France • ©Arlette Rosa Lameynardie / Les beaux docs et 13 Prods



À l'image des grands photographes humanistes, Arlette Rosa-Lameynardie partage avec humilité et sensibilité, à travers ses clichés, l'essence de la vie martiniquaise et laisse derrière elle un héritage artistique et social précieux.

Arlette Rosa Lameynardie commente ses photos • ©Les Beaux Docs & 13 Prods

