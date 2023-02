Affaire de viols en série : l'auteur présumé était en situation irrégulière en Martinique

Combien de femmes ont été agressées physiquement et sexuellement par le violeur présumé interpellé vendredi 24 février 2023 ? C'est la question à laquelle tente de répondre la section de recherches de la gendarmerie de Fort-de-France. L'homme d'une trentaine d'années a été mis en examen pour viol et placé en détention au centre pénitentiaire de Ducos. L'appel à témoins lancé la semaine dernière est toujours en cours.

Martinique la 1ère •

Ces méfaits auraient été commis entre décembre 2022 et fin février 2023. L'auteur présumé, un homme âgé d'une trentaine d'années, sans domicile fixe, serait originaire de l'île voisine de Sainte-Lucie. Selon nos informations, il était également en situation irrégulière en Martinique.

Il circulait à bord d’une moto de marque japonaise. Armé et parfois muni d'une cagoule, il aurait agressé physiquement et sexuellement plusieurs femmes dans le secteur de Ducos et ses alentours.

Il a été mis en examen pour viol et placé en détention au centre pénitentiaire de Ducos.

Un appel à témoins toujours d'actualité

D'après nos informations, 5 victimes présumées auraient déposé plainte. L'enquête est en cours.

Pas de nouvelles révélations depuis l'appel à témoins lancé vendredi 24 février 2023 par la gendarmerie, afin d'identifier d'autres victimes.

Toute personne ayant subi des violences et reconnaissant la description de cet homme est invitée à se faire connaître auprès des services de la section de recherche de la gendarmerie de Fort-de-France en appelant le 0596 57 09 31.