Affaire des Grands frères : le syndicaliste Élie Domota manque son audition devant le juge d'instruction

Le leader du LKP Élie Domota ne s'est pas présenté devant le juge d'instruction ce matin à Fort-de-France. Il devait être auditionné dans le cadre de l'affaire des "Grands-frères". En janvier 2022, ces Guadeloupéens avaient été arrêtés puis écroués, suspectés d'avoir instigué les violences commises en marge des manifestations contre l'obligation vaccinale. Leurs avocats martèlent qu'une audition d'Élie Domota permettrait de rétablir la vérité.

Jeanne Casez •

Élie Domota était aux abonnés absents, ce jeudi matin (6 juillet), au Tribunal de Fort-de-France. La figure du syndicalisme guadeloupéen devait être auditionnée par le juge d'instruction dans le cadre de l'affaire dite des "Grands frères".

L'expression désigne sept Guadeloupéens arrêtés par le RAID et le GIGN, en janvier 2022, pour "association de malfaiteurs en vue de commettre crimes et délits en bande organisée et extorsions de fonds" à l’encontre d’élus locaux et de responsables ou propriétaires de grandes enseignes commerciales.

En d'autres termes, ils étaient suspectés d'avoir instigué les violences commises en marge des manifestations contre l'obligation vaccinale qui ont marqué l'actualité de Guadeloupe, de Martinique et de France à la fin de l'année 2021.

Deux Grand frères encore incarcérés

Leurs familles ainsi que leurs avocats ont toujours fustigé un dossier vide de preuves, des conditions de détention indignes et une instrumentalisation politique du dossier.

À ce jour, deux "Grands frères" sont encore incarcérés dans des prisons de France hexagonale, après la prolongation de leur détention provisoire en janvier dernier.

Un mois plus tard, en février 2023, l'avocat de Noël Daufour, un de ces deux détenus, réclamait au micro de Guadeloupe la 1ère l'audition d'Élie Domota par un juge d'instruction martiniquais. L'affaire ayant depuis été confiée à la Juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) de Fort-de-France.

Au regard de l'implication d'Elie Domota dans les manifestations guadeloupéennes contre l'obligation vaccinale, Maître Juan Branco estimait en effet qu'une confrontation entre Elie Domota et son client permettrait de "faire la vérité sur ce qui s'y est déroulé."

Selon son avocate, "Elie Domota n'est pas impliqué"

Mais le syndicaliste, célèbre pour son rôle dans la grève générale des Antilles de 2009, ne s'est pas présenté au Tribunal judiciaire ce jeudi matin (6 juillet) en Martinique.

Si elle ne nie pas son absence à l'audition, Maitre Sarah Aristide précise que "Monsieur Domota n'a pas été convoqué de façon régulière par le juge d'instruction" au micro de notre journaliste Franck Edmond-Mariette.

L'avocate précise qu'un des deux prévenus "est détenu pour d'autres causes, en l'occurrence pour trafic de stupéfiant". Elle ajoute aussi que la quasi-totalité des "Grands frères" ayant été libérés, l'incarcération des deux derniers "dépend des choix et de la stratégie de leurs avocats et en aucune façon d'Élie Domota, qui n'est pas impliqué dans ce dossier".