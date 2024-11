Affaire Madivial : le procès très attendu est renvoyé à novembre 2025

Détournement de Fonds européens et escroquerie en bande organisée, ce sont quelques-uns des chefs d’inculpation retenus dans l’affaire Madivial, du nom de cette coopérative animale qui a défrayé la chronique ces dernières années. Le procès prévu sur 3 jours a finalement été reporté à 2025.

Il faudra encore attendre pour connaître les dessous de l’affaire Madivial. Ce mercredi 27 novembre, l’audience prévue sur 3 jours a finalement été renvoyée à novembre 2025.

Une demande de plusieurs des prévenus acceptée par la partie civile et le Procureur qui estimaient tous n’avoir pas eu assez de temps pour étudier le dossier.

Nous avons eu la procédure très tardivement et très technique. Il y a 4 avocats dans ce dossier, deux du bureau de Paris et deux de Fort-de-France. Donc, n’ayant pas le temps de préparer ce dossier utilement. C’est pour ça que nous avons sollicité le renvoi qui a été accepté. Malheureusement, le renvoi est assez loin, mais nous n’y pouvons rien. Maître Dominique Nicolas, avocat de Madivial

L’affaire Madivial est longtemps restée une bataille médiatique. En 2016, David Jarrin, un ancien administrateur, dénonce aux côtés du président du conseil exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique de l’époque, Alfred Marie-Jeanne, la destruction de tonnes de poulets par la coopérative.

Une surproduction organisée pour encaisser les fonds européens, affirme-t-il. La justice s’empare de l’affaire. En 2021, Ange Milia, le président de la coopérative et une poignée d’administrateurs sont placés en garde à vue.

Ce mercredi matin, ils n’étaient que 5 sur le banc des prévenus. Le président, la directrice et l’ancien directeur, mais aussi celui qui a dénoncé toute l’affaire. Ils sont poursuivis pour détournement de Fonds européens, faux et usage de faux et escroquerie en bande organisée.

