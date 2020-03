Affluence au centre des impôts de Cluny : la dématérialisation en cause

On nous demande de faire du net, du net…c’est le net qui prime, et voilà le résultat !

Les démarches administratives en ligne nécessitent à minima une connexion internet de qualité et l’accès à des équipements informatiques. Ces deux conditions, évidentes, ne sont pas réunies sur l’ensemble du territoire et dans l’ensemble des foyers français, créant des inégalités face aux possibilités d’usage des services publics en ligne, et, dans les cas où le seul moyen d’accès aux services est internet, une rupture d’égalité devant le service public. Ce principe à valeur constitutionnelle, qui procède de l’application du principe général d’égalité de tous devant la loi, proclamé par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, signifie que toute personne a un droit égal à l’accès au service public, participe de manière égale aux charges financières résultant de ce service, et doit être traitée de la même façon que tout autre usager. (Extrait du rapport : "Dématérialisation et inégalités aux services publics")