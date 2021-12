Alain Decaille, l'un des leaders de l'intersyndicale, est décédé

Alain Decaille, président de la Fédération des Taxis Indépendants et l'un des leaders de l'intersyndicale contre l'obligation vaccinale pour les soignants et la vie chère, était hospitalisé suite à une infection à la Covid-19. Il est décédé ce lundi 20 décembre 2021.

Martinique la 1ère •

Alain Decaille, 61 ans, est décédé ce lundi 20 décembre 2021 à trois heures du matin. L'annonce de son décès, confirmée par l'un de ses proches, endeuille toute la profession des taxis.

Testé positif à la covid-19, Alain Decaille était hospitalisé depuis près de trois semaines.

Président de la Fédération des Taxis Indépendants, il avait pris part à la mobilisation sociale contre l'obligation vaccinale pour les soignants. Avec d'autres syndicats d'artisans taxis, il avait entre autres, mené une opération escargot sur les routes martiniquaises.

Une figure du monde syndical

Alain Decaille a travaillé et organisé la profession. Les taxis ont des espaces de stationnement réservés dans la grande majorité des communes de Martinique. Il a défendu les intérêts des artisans taxi lourdement touchés par l'arrivée du Transport Collectif en Site Propre (TCSP).

Les professionnels du transport se plaignaient de la "concurrence" du TCSP dont une station est située juste en face du terminal. Après une forte mobilisation et des concertations avec les autorités et la CTM (Collectivité Territoriale de Martinique), ils ont obtenu une autorisation d'emprunter les couloirs du TCSP aux heures de fortes affluences sur l'axe principal entre Fort-de-France et le Lamentin.

Alain Decaille était marié et père de famille.

Toute la famille de l’artisanat est en deuil

Pour Henri Salomon, président de la CMA (Chambre de Métiers et de l'Artisanat de Martinique), "l’Artisanat perd un élu de grande valeur, président de l’organisation professionnelle des Artisans taxi, actif et militant solide dévoué à la cause des artisans".

Alain Decaille a présidé la commission transport de la CMA, il fut 5e vice-président au bureau de la CMA Martinique au coté d’Henri Salomon.