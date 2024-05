Alex Doltaire remporte la 18e édition du tour cycliste junior de Martinique

Alex Doltaire du team Véloce Vannetais Cyclisme est le grand vainqueur du 18e tour cycliste junior de Martinique.

La 5e et dernière course du tour est remportée par Jefferson Jacquet Cretides de l’Union sportive Lamentinoise. Il s’agit de sa première victoire d’étape.

Je suis content. Depuis le premier jour, je la cherchais. Merci à tous. Depuis le premier jour, je suis malchanceux. Après, je me suis dit qu’il me fallait bien une victoire. J’ai roulé et ils me l’ont laissé. Merci à eux, merci à moi. Cette victoire était importante. Mes directeurs sportifs m’ont beaucoup aidé et accompagné. Merci à eux aussi.