Alfred Marie-Jeanne, le leader du Mouvement Indépendantiste Martiniquais est "en convalescence"

C’est sur RLDM, la radio du parti, que le secrétaire du Mouvement Indépendantiste Martiniquais a voulu rassurer les partisans d’Alfred Marie-Jeanne sur son état de santé, ce dimanche 7 janvier 2024.

L’hospitalisation du leader nationaliste a filtré le 4 janvier dernier, sur le site en ligne "Bondamanjack".

Je veux rassurer tout le monde, puisque je suis en contact avec la famille d’Alfred Marie-Jeanne. Simplement juste après Noël, il était fatigué à cause de problèmes digestifs. Donc il est allé faire un examen au CHU... Disons qu’il est en convalescence et il en profite pour effectuer un examen général, un chek-up. Il n’est pas aux urgences, même si c’est là qu’il a été reçu à son arrivée. Il est actuellement dans un service et je rassure, "Chabin" va mieux, il est en forme, il se repose et remercie tous ceux qui se préoccupent de sa santé.