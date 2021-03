Améliorer la qualité de l’air en réduisant les gaz à effet de serre sur son site... le défi de l’aéroport de Martinique

L’Aéroport de Martinique se tourne vers le développement durable, dans le cadre de son chantier d’extension et de transformation. Ces travaux engagés jusqu’en 2023, devraient aussi prendre en compte la pollution générée au quotidien sur le site par les multiples activités.

À l’heure où les préoccupations liées à l’impact des activités aériennes sur l’environnement trouvent largement écho dans le débat public depuis quelques années et plus encore depuis l’arrêt du trafic aérien à l’échelle mondiale au plus fort de la crise sanitaire de la COVID-19, les acteurs du secteur, conscients de l’urgence de la situation, s’engagent dans la réduction des émissions carbone de leurs activités.

(La SAMAC)