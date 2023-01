Anne Bruant-Brisson est la nouvelle directrice générale de l’ARS en Martinique

Parmi les mesures individuelles adoptées par le conseil des ministres du 11 janvier 2023, Anne Bruant-Brisson, inspectrice générale des affaires sociales, a été nommée directrice générale de l’Agence Régionale de Santé de Martinique, à compter du 30 janvier prochain.

Issue de l’école d'administration des affaires maritimes, diplômée de l’Institut d’Etudes Politiques de Bardeaux et licenciée en anglais, la nouvelle DG de l’ARS a essentiellement fait carrière jusqu’ici dans les grandes administrations du champ sanitaire et social.

16 années de direction d’équipes dans les ministères de l’Equipement et de la Mer, Santé-Affaires Sociales, Intérieur et Affaires étrangères en services déconcentrés, administration centrale et poste à l’étranger ; 4 ans de conduite de projet au sein de l’administration centrale du ministère Santé- Affaires sociales ; 2 années de management stratégique comme DGA puis DG par intérim d’un établissement public de 400 agents dans le champ de la veille et la sécurité sanitaire ; 5 ans d’expertise de l’audit-contrôle évaluation des politiques, dispositifs et organismes publics comme membre de l’IGAS (Inspection Générale des Affaires Sociales).