Anses-d'Arlet/Ouidah : six jeunes Martiniquais empruntent le "chemin du retour" en direction du Bénin

© JCS Signature d'une convention tripartite entre l'Espace Sud, l'association des communes de l'Atlantique et du littoral du Bénin et France Volontaires (lundi 22 juillet 2019).

Mamadou Ndour Camara France Volontaires

Eugène Larcher Eugène Larcher est le président de l'Espace Sud Martinique.

Boniface Yèouétomé Assemblée nationale Benin

Deux jours après avoir signé l'acte 2 de la convention de jumelage entre la ville de Ouidah (Bénin) et sa ville des Anses-d'Arlet, le maire et président de l'Espace Sud Eugène Larcher a lancé le lundi 22 juillet 2019 à Sainte-Luce une nouvelle coopération avec l'ACAL (Association des Communes de l'Atlantique et du Littoral du Bénin) et l'association France Volontaires.Les trois organismes ont manifesté une volonté de collaboration afin de développer des engagements solidaires. Ils ont aussi mis en valeur la place de la jeunesse dans le développement des relations internationales.Six jeunes issus des villes du Marin, du François, de Rivière-Pilote et du Vauclin vont mener au Bénin des actions d'intérêt général.Ils vont examiner et échanger sur les enjeux du jumelage, ainsi que sa valeur ajoutée sur le renforcement du capital humain, les enjeux plus stratégiques pour les deux villes mais aussi sur les stratégies publiques et volontaristes, afin de prendre en charge tous les défis liés à cette nouvelle coopération entre la Martinique et le Bénin.L'Espace Sud et l'ACAL (Association des Communes de l'Atlantique et du Littoral du Bénin) à travers une vision commune vont échanger leur cadre.Les priorités sont identifiées. Il s'agit de mettre en place les filières adaptées au renforcement des structures professionnelles et administratives et surtout de partager connaissances et expériences entre cadres.Les élus du Bénin ont aussi manifesté leur intention d'avoir des échanges avec des villes membres des autres communautés d'agglomération. L'idée fait son chemin et devrait intéresser huit villes autour du Bénin, membres des communes de l'Atlantique et du Littoral.Les représentants du Bénin présents en Martinique entendent établir des relations de coopération qui symbolisent la "porte du retour" des esclaves partis de Ouidah. La délégation d'élus béninois quitte la Martinique ce mardi 23 juillet 2019.Vingt Martiniquais sont aussi du voyage. C'est le début des échanges. Dans quelques jours, 40 personnes doivent partir de Martinique pour les villes du sud du Bénin.