Après sa condamnation en justice Odyssi introduit une action en justice contre la SME

Odyssi introduit une action en justice contre la SME pour le non respect du contrat qui les lie. La compagnie étudie actuellement la possibilité de contester la décision du tribunal judiciaire de Fort-de-France qui la condamne sous astreinte financière à rétablir l'eau à ses abonnés.



Brigitte Brault •

"Dans l'impossibilité d'exécuter le jugement"

Étrange parce que le tribunal n’a pas retenu la sécheresse exceptionnelle de 2020 comme cas de force majeure, alors que l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) a placé depuis le 11/12/2019 la Caraïbe en alerte sécheresse, conduisant à une gestion collective par tous les responsables de la distribution d’eau sur la Martinique, dont l’Etat qui en assure la coordination.

Injuste parce qu’Odyssi n’est pas seule en cause dans ce dossier : sur le Lamentin et Saint-Joseph, Odyssi n’est que distributeur de l’eau qu’elle reçoit de la SME. Elle n’est pas en charge de la production d'eau potable sur le secteur.

Le tribunal nous impose donc de modifier notre mode de gestion coordonnée avec les autres distributeurs d’eau et de ne considérer que les besoins de nos abonnés en se conformant stricto-sensu au jugement Finalement, tant que notre fournisseur d’eau sur le Lamentin, la SME, ne nous livre pas d’eau, nous sommes dans l'impossibilité d'exécuter le jugement.

