Arthur et Christine Privat réalisent des objets divers et variés avec des matières naturelles

La rubrique Fondok poursuit sa ballade au Prêcheur cette semaine. Installés au front de mer du bourg monsieur et madame Privat ont une passion commune : réaliser des objets avec nos matières naturelles. Ensemble ils travaillent le "bakwa", la calebasse, le bambou, la feuille de coco et bien d’autres richesses de nos forêts.

William Zébina - Marc-François Calmo •

Arthur Privat aime se rendre sur le front de mer du bourg du Prêcheur pour récolter ses feuilles. Il les choisit avec soin en fonction de la couleur bien verte, et de la longueur des palmes.

De retour à son atelier, il sépare la feuille en deux parties avant de sélectionner les morceaux appropriés pour confectionner des paniers. Les autres serviront à la confection de petits objets décoratifs réalisés avec minutie par son épouse Christine.

Christine Privat effectue un travail minutieux sur les petits objets. • ©William Zébina

Arthur a vécu longtemps en région parisienne avant de rentrer au pays, il y a maintenant plus de 20 ans. Il a quitté son métier de soudeur pour se consacrer à l’artisanat. Pour lui, fils de cultivateurs, c’est un retour aux sources et à la nature dans sa commune.

Arthur Privat fabrique les grosses pièces comme les paniers. • ©William Zébina

Un ami Sainte-Lucien l’a initié à l’art du tressage des feuilles de coco. Arthur et Christine travaillent ensemble côte à côte, mais chacun est concentré sur sa tâche, c’est un moment de sérénité, voir de méditation.

Arthur réalise souvent le gros œuvre et les paniers, alors que Christine réalise les éléments de décoration et des petits objets tels des crabes, des oiseaux, des cœurs et même des hélicoptères.

Tous ces objets ont été fabriqués à partir de fibre de coco. • ©William Zébina

Pour les Privat, toucher et modeler des matières naturelles du pays, tous les jours, est source de bonheur