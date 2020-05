L'association" Kap Caraïbe" célèbre la journée mondiale contre l'homophobie et la transphobie ce dimanche

Jean-Claude Samyde •

La journée IDAHOT (International Day Against HOmophobia and Transphobia) se déroule ce dimanche 17 mai 2020.KAP CARAIBE (Konsey, Aide, Prevansyion) est une association loi 1901 née le 14 juillet 2012 en Martinique de la volonté d’une poignée de personnes désireuses de faire évoluer les mentalités caribéennes quant au regard sur l’homosexualité.Elle a pour but de venir en aide au public LGBT (Lesbiennes, Gay, Bisexuel-le-s, Transexuel-le-s) et leur entourage sur et hors de la Martinique.Compte tenu du contexte lié à la pandémie du coronavirus, l'organisation des manifestations a un caractère particulier cette année.Les rassemblements de plus de 10 personnes sont interdits, une soirée interactive sur Facebook sera organisée depuis le local de Kap Caraïbe à Fort-de-France.