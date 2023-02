Carnaval : sécurité et ordre public, priorités des autorités pendant les jours gras

Une déferlante de couleurs et de rythmes attendue dès dimanche 19 février 2023 à Fort-de-France et dans d'autres communes de l'île, le carnaval 2023 promet d’être animé, après deux années de restrictions.

Mais ces grands rassemblements présentent également une part de risque. Cependant les forces de gendarmerie se disent sereines.

C'est un dispositif autour de l'évènement, gestion du public mais aussi des flux de véhicules. Nous avons des rassemblements de 10 000 jusqu'à 50 000 personnes. Il faut gérer absolument un axe rouge en cas d'évènement majeur pour pouvoir évacuer les personnes en cas de mouvement de foule. Il faut fouiller afin d'empêcher les personnes de venir avec des armes et puis si nécessaire intervenir très vite sur des gens qui perturberaient le bon fonctionnement du carnaval pour éviter toutes scènes de panique, mais également la commission d'infractions. Autre gestion, les fins de soirées, c'est-à-dire quand on sort du cadre, nous avons toujours des gens qui ont passé un peu plus de temps à boire et aussi d'user de produits stupéfiants et c'est cette zone qui est la plus sensible. Il faut concentrer les efforts quand cela devient le plus dangereux pour la population.