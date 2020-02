Carnaval : les touristes se frottent à la tradition martiniquaise

Le carnaval de Martinique attire les foules. Chaque année les touristes sont de plus en plus nombreux et choisissent cette période pour prendre du bon temps et découvrir l'île aux fleurs. Aujourd'hui, mercredi des Cendres (25 février 2020) le clou du carnaval sera l'incinération du Roi Vaval.

Brigitte Brault •