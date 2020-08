Case-Pilote : présentation d'un centre pluridisciplinaire de rééducation autour d'une exposition

Une soirée porte ouverte (jeudi 6 août 2020) à Case Pilote, autour d'une exposition du plasticien Victor Anicet pour découvrir le centre pluridisciplinaire de rééducation et de bien-être de Fonds Bellemare.

Daniel Betis •

Présentation d'un centre pluridisciplinaire de rééducation autour d'une exposition. • ©Daniel Betis

Combler le désert médical dans le nord caraïbe

Consciente que le Nord Caraïbes souffre d’un désert médical, nous avons voulu mettre à disposition des professionnels, pour des soins de qualité, une logistique moderne leur permettant d'exercer pleinement de façon optimale leur métier.



Il s'agit de redonner au patient confiance en lui-même afin de retrouver l'estime de soi. Fabienne Pommier Anicet, directrice du centre pluridisciplinaire de rééducation et de bien-être de Fonds Bellemare.

Qui est Fabienne Pommier ?

Notre structure se veut une plateforme d’aide à l’insertion pour les professionnels en formation en quête de stages dans les métiers du paramédical et autres. Elle a pour objectif de mettre le savoir-faire et le savoir-être au service des personnes dans le besoin.

Une exposition "Covid" du plasticien Victor Anicet

5 Victor Anicet et sa nièce Fabienne Pommier Anicet. • ©Daniel Betis

Une manifestation dans le respect des règles sanitaires. • ©Daniel Betis

Fabienne Pommier Anicet et le docteur Criquet Hayot de l'union des médecins (en rouge) et Sylvie Réjouis. • ©Daniel Betis

Victor Anicet n'est jamais avare en explications avec ses visiteurs. • ©Daniel Betis

Une idée novatrice pour informer sur la création d'une structure regroupant des professionnels de la rééducation et du bien-être (ostéopathes, kinésithérapeutes, infirmiers). Tous mettent en commun leur savoir-faire pour le nord-caraïbe.Fabienne Pommier-Anicet, la directrice en charge de la structure, rappelle à ses invités la nécessité d'une bonne rééducation (musculo-squelettique, neurologique, oncologique, gériatrique, urologique).Cette femme de 37 ans, au parcours atypique, a réussi un concours de la gendarmerie, puis a embrassé avec un BTS communication une carrière dans ce milieu. C’est au détour d’un emploi dans un cabinet de kinésithérapie, qu’elle se découvre sa vocation de secrétaire médicale. Le cabinet qui l’emploie est en proie à des problèmes financiers et risque de fermer. Elle se propose de prendre à bras le corps la structure et la développer.Elle trouve l’appui de son ancien patron, de personnes physiques et morales qui croient en son projet (l'ancien député et maire de Schoelcher, Alfred Almont, une banque mutualiste et l'association Martinique initiative).Fabienne Pommier Anicet fourmille de projets.Quelques professionnels ont fait le déplacement, comme le Docteur Anne Criquet-Hayot de l'union des médecins et le Docteur Cedric Fagour chef du service de diabétologie au CHUM (Centre hospitalier Universitaire de Martinique).Le plasticien Victor Anicet (originaire Marigot, nord Atlantique, oncle de Fabienne Pommier), a proposé une exposition de circonstance sur le Covid 19. Un avant-goût d'un rendez-vous prévu à Tropiques Atrium en fin d’année.L’art a cette vocation pédagogique de permettre la compréhension, la découverte et la réflexion.