Le chef d’entreprises martiniquais Alain Huyghes Despointes est mort

Alain Huyghes-Despointes né en 1926 est décédé, hier (vendredi 28 août 2020), selon ses proches.Cet industriel a notamment dirigé des entreprises spécialisées dans la fabrication de glaces, de jus de fruits, de confitures, ou encore dans la location-vente de biens matériels et immobiliers en Martinique et en Guadeloupe.En 2009, dans un documentaire intitulé "les derniers maîtres de la Martinique", diffusé sur la chaine Canal+, Alain Huyghues-Despointes avait évoqué "les côtés positifs" de l’esclavage, et défendu l’eugénisme béké afin de "préserver la race".Ces déclarations avaient suscité beaucoup de colère dans l’île et au sein même de sa communauté.Poursuivi devant les tribunaux pour apologie de crime contre l’humanité, Alain Huyghues-Despointes a été condamné en première instance puis en appel, avant d’être réhabilité par la cour de Cassation en 2013