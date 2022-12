Chlordécone en Martinique : les victimes sont invitées à se faire connaitre pour accéder au fonds d’indemnisation

Le fonds indemnise les salariés et les travailleurs agricoles atteints d'une maladie professionnelle liée à une exposition aux pesticides ainsi que les non-salariés agricoles et les enfants exposés pendant la période prénatale. Les délais approchent pour déposer les dossiers. Un accompagnement gratuit est disponible.

Depuis la décision du 24 juin 2022 rendue par le tribunal administratif de Paris, "l’État est reconnu coupable de négligences fautives" dans le dossier du chlordécone, surtout dans la régulation de ce pesticide ultra toxique utilisé dans les bananeraies jusqu’en 1993.

En Martinique, plusieurs personnes sont concernées et "le tribunal administratif de Fort-de-France sera saisi", promettent les militants des associations solidaires des victimes.

Les personnes susceptibles de bénéficier de cette indemnisation sont des salariés, des non-salariés agricoles et les enfants in utero du fait de l’exposition professionnelle de l’un des parents. Sont aussi concernés, les anciens exploitants, leurs conjoints et des membres de la famille qui sont bénéficiaires d’une pension de retraite agricole et qui ont cessé leur activité avant le 1e avril 2002.

Un complément d’indemnisation est aussi prévu pour les non-salariés agricoles déjà indemnisés.

Démarches pratiques à suivre

Il s'agit de remplir un formulaire d'indemnisation et de joindre les pièces demandées (en double exemplaires).

Le délai pour déposer les dossiers est prévu avant le 31 décembre 2022 pour certaines victimes. Néanmoins, les dossiers incomplets pourront être déposés après cette date.

Une fois rempli, le formulaire doit être renvoyé par lettre recommandée avec avis de réception au fonds d'indemnisation des victimes de pesticides.

Les pièces à fournir sont les suivantes :

Une pièce d'identité ;

Un justificatif d'adresse;

Un certificat médical ou ordonnance médicale ;

La déclaration de maladies professionnelles (si déjà faite);

Les dernières fiches de paies; attestation de travail

Le relevé de carrière (si vous êtes retraité·e);

Le contrat de travail.

L’accompagnement

Le jeudi 29 décembre et le vendredi 30 décembre 2022, ainsi que le mercredi 5 janvier 2023, le CDAD (Conseil Départemental de l'Accés au Droit de Martinique), met en place des consultations juridiques gratuites assurées par un.e avocat.e du Barreau de Martinique. Ces consultations auront lieu au Point Justice situé au CDAD de Martinique, Tribunal Judiciaire de Fort-de-France.

Les consultations gratuites auront lieu également en commune pendant tout le mois de janvier. Les permanences de Point Justice se feront à Schœlcher, Sainte-Marie, Robert, Anses d’Arlets, Morne Rouge et Lamentin.

Le fonds d'indemnisation des victimes de pesticides a été créé en 2019. Il est devenu opérationnel en novembre 2020. Il a pour objectif de faciliter les démarches de reconnaissance des maladies professionnelles, en rendant la procédure plus simple, plus rapide et plus juste.

INFOLINE

CDAD972 : 0696 82 27 41 - 0596 48 42 44

Avocat.e :0696 31 86 60