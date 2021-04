Chlordécone : la manifestation encore reportée en raison de la situation sanitaire

Jean-Claude Samyde •

L'appel à une manifestation de masse dans la rue à Fort-de-France, le 24 avril 2021 est reporté. La situation sanitaire liée à la pandémie de la covid-19 ne permet pas l'organisation de ce rendez-vous qui se voulait populaire après celui du 27 février dernier.

Les organisateurs comptaient une nouvelle fois sur une mobilisation populaire de plusieurs milliers de personnes pour obtenir justice et réparation dans le dossier du chlordécone.

Dans le contexte actuel, quelques figures de l'organisation : Philippe Pierre Charles, Édouard Angeli et Marie-jo Sellaye-Hardy-Dessources, comptent poursuivre autrement les échanges avec la population et préparer les prochaines étapes.

Photo-montage d'images capturées sur la page Facebook du collectif "ZERO chlordécone objectif ZERO poison" • ©Capture Facebook "ZERO chlordécone objectif ZERO poison" / montage : Martinique 1ère

Dans un communiqué publié mercredi 21 avril 2021, ces militants vont organiser une conférence et une prise de position samedi 24 avril 2021 sur le thème : Quelle réparation dans la perspective d'une agriculture saine, nourricière, vers la souveraineté alimentaire optimale ?

Cette conférence se tiendra sous deux formes. Les organisations et les personnes qui le souhaitent se retrouveront dans la cour et s'il le faut, aux abords de la Maison des Syndicats à Fort-de-France, avec respect des règles de distanciation physique. Toutes les autres organisations et personnes sont invitées à se connecter en distanciel de 9 heures à midi.