Des milliers de manifestants dans les rues de Fort-de-France contre la prescription du dossier chlordécone

Plusieurs milliers de personnes se sont retrouvées dans les rues de Fort-de-France samedi 27 février 2021, pour dire NON à la prescription qui pourrait survenir dans le dossier de l’empoisonnement à la chlordécone selon des juges parisiens.

Christine Cupit - Xavier Chevalier •

Plusieurs milliers de personnes ont défilé dans les rues de Fort-de-France ce samedi 27 février 2021. Environ 5 000 d'après nos reporters présents sur place et 10 000 selon les organisateurs. Les manifestants protestent contre la prescription qui pourrait survenir dans l’affaire de l’empoisonnement à la chlordécone. Pour certains, ce rassemblement ressemble aux événements de 2009.

Le cortège est parti aux alentours de 9 heures 30 depuis la Maison des Syndicats pour se rendre place de la Savane.

Défilé du samedi 27 février 2021

L’appel à manifester avait été lancé par des associations, des collectifs militants, des politiciens, ainsi que l’église de Martinique pour la première fois. Pour de nombreux participants, cette mobilisation est "un cri du cœur".

Ils espèrent que cela permettra aux pouvoirs publics de "se rendre compte de leur erreur". Deux juges d'instruction de Paris, ont laissé entendre ces derniers jours, qu'il est probable que la plainte de plusieurs associations militantes il y a plus de dix ans se solde par un non-lieu, à cause de la disparition de plusieurs pièces du dossier, et du délai de prescription des faits.

Une nouvelle réunion est annoncée lundi 1er mars 2021 à 18 heures à la maison des syndicats pour décider de la suite du mouvement.

(Re)voir votre direct ⇒

Une affiche portée par des manifestants • ©Christine Cupit

Une des banderoles du collectif lyannaj pou déployé matinik • ©Christine Cupit

Une partie du cortège • ©Fabrice Defremon

Un exemple de pancartes présents à la manifestation • ©Christine Cupit

la foule massée devant la maison des syndicats • ©Christine Cupit

La CGTM présente pour la manifestation • ©Christine Cupit

Le collectif Lyannaj pou Dépolyé Matinik présent à la manifestation • ©Christine Cupit

Une des affiches des manifestants • ©Christine Cupit

Les tambours rassemblés dans la cours de la Maison des Syndicats • ©Christine Cupit