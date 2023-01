Chômage : le nombre de demandeurs d'emploi s'établit à 44 490, en baisse au 4e trimestre 2022 en Martinique

Le nombre de demandeurs d’emploi a diminué de 1,5% sur les 3 derniers mois de l’année 2022, toutes catégories confondues (A, B et C), soit – 660 personnes. Au 31 décembre dernier, le nombre de chômeurs s'établissait "en moyenne à 44 490" dans l’île, selon les dernières statistiques de Pôle emploi.

Guy Etienne •

Pôle emploi a publié, ce mercredi 25 janvier 2023, l’évolution des chiffres du chômage en Martinique. Sur les 3 derniers mois de l’année 2022, le nombre de demandeurs tenus de rechercher un emploi, ayant ou non exercé une activité (catégories A, B, et C) s'établit "en moyenne à 44 490. Ce nombre baisse de 1,5 % sur le trimestre (soit –660 personnes) et de 5,8 % sur un an".

+ 32,4% de radiation fin 2022

Les sorties pour autres cas sont stables. Les sorties pour reprise d'emploi déclarée (+13,6 %), entrée en stage ou en formation (+13,0 %), arrêt de recherche (+10,5 %) et radiation administrative (+32,4 %) sont en hausse. Pôle emploi

Par contre, les entrées pour fin de contrat (+2,7 %), autre licenciement (+7,1 %), retour d’inactivité (+27,7 %) et réinscription rapide (+6,3 %) "sont en hausse" a observé Pôle emploi en fin d'année.

La Statistique du Marché du Travail (STMT) est "une source statistique exhaustive issue des fichiers de gestion de Pôle emploi". Elle porte sur tous les demandeurs d’emploi inscrits, entrés ou sortis des listes d’un mois donné.

Depuis 2018, la publication commune Dares-Pôle Emploi est trimestrielle et présente la moyenne sur le trimestre passé du nombre de demandeurs d’emploi inscrits, ainsi que les flux d’entrées et de sorties.