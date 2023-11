Christiane Taubira, invitée d’honneur d’une semaine de poésie et de littérature en Martinique

Christiane Taubira, tête d’affiche d’une semaine de poésie et de littérature en Martinique, car il fallait d’une grande plume comme invitée d’honneur de la 2e édition du "Festival en Pays Rêvé".

C’était en tout cas la volonté de l’organisation et le choix de l'ex garde des Sceaux s’est unanimement imposé.

Nous sommes particulièrement reconnaissants à Madame Christiane Taubira d’avoir accepté d’être cette année notre invitée d’honneur et de nous autoriser à présenter un extrait de sa dernière œuvre en lecture théâtrale.

Cette figure incontournable de la politique en France, ancienne ministre de la justice, dont la loi reconnaissant la traite et l’esclavage comme crimes contre l’humanité porte son nom (depuis 2001), est aussi une passionnée de littérature en général et de poésie en particulier.

Du reste, elle a souvent convoqué sa culture littérature durant ses prises de parole publique, lorsqu’elle était encore aux affaires.

Au moment où j'essaie de convaincre, où ça tire de partout, il se trouve que ce qui me vient, ça n'est pas une grande théorie philosophique, ou politique, ou doctrinale ; la plupart du temps, ce sont des vers cinglants, ou des vers attendrissants... En tout cas, ce qui me vient, c'est une parole de poète ou de poétesse, c'est une image, dessinée par des mots, par une poétesse ou un poète, et qui résume la situation ou qui, en tout cas, éclaire ce que j'essaie de dire.