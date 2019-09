Clément Marie le nouveau président du mouvement sportif s'inscrit dans la continuité

Clément Marie

Une nouvelle dimension de l'olympisme

Clément Marie est tombé dans le grand bain du sport, grâce à son père, une icône de la vie sportive, fondateur de plusieurs clubs et président de l’Ufolep (Union Française des Oeuvres Laïques d'Éducation Physique).Clément Marie a pratiqué du football, du Hand-Ball à l’Évolution de Coridon et à l’Espoir de Floréal, du scooter des mers, (4 tours de la Martinique), ainsi que du sport automobile. Co-pilote à ses débuts avec Emmanuel Dumar, il est depuis 2009, le président de l’ ASA TROPIC Aujourd’hui, le destin fait de lui le nouveau président du Comité Territorial Olympique et Sportif de la Martinique (CTOSMA), après le décès en moins d’un an de deux valeureux présidents, Germain Soumbo et Pierre Michel Mergirie.

Comme ses prédécesseurs, Clément Marie met son expérience à la disposition de la Martinique. Chaque sportif devra combiner qualité du corps, volonté et état d'esprit, afin de redonner la primauté aux valeurs, au respect et à la dignité.



Avec ses pairs, il continuera l'action commencée par les anciens présidents et compte parfaire la communication de l'institution.