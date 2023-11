Concert d'Aya Nakamura en Martinique : le collectif des spectateurs et les organisateurs trouvent un accord

S'agit-il de l'épilogue de ce "bad buzz" concernant le concert d'Aya Nakamura qui s'est tenu le samedi 11 novembre au stade Pierre Aliker de Dillon à Fort-de-France ? Oui, selon les protagonistes signataires du communiqué. Laureen James (la coordinatrice du collectif) et BE PROD EVENT (la société organisatrice), "se félicitent de l’accord trouvé".

Une médiation s'est tenue "en présence des deux parties, accompagnées de leurs conseils respectifs" et des compromis ont été consentis.

BE PROD EVENT propose d’organiser un évènement dans les mois à venir. Cette manifestation ne sera ouverte que sur présentation du ticket au sein des catégories « gradins » et « gradins or », uniquement pour les spectateurs qui se seront inscrits selon les modalités qui seront communiquées ultérieurement.