Concours "Voix des Outre-mer" : "mention d’encouragements" et une bourse pour Curtis Luyéyé-Charles âgé de 14 ans

Curtis Luyéyé-Charles, est un garçon menu, dont la voix est à peine audible, mais quand il se met à chanter, il se métamorphose.

Depuis tout petit j’aime chanter la pop urbaine de mes artistes préférés, comme Beyoncé, Lady Gaga… Plus récemment j’ai commencé à interpréter Whitney Huston qui est une de mes références. Et depuis 2020, je m’essaye au chant lyrique, parce que c’est un registre qui offre plusieurs possibilités dans tous les styles musicaux. Le concours "Voix des Outre-mer" auquel j'avais déjà participé l'an dernier, est une opportunité pour moi.

Pour cette quatrième édition du "Festival Filao", Fabrice di Falco à l’origine de la manifestation alliant concerts, lectures, causeries, tables rondes…, a choisi le cadre historique des ruines du théâtre de Saint-Pierre pour le spectacle final du jeudi 15 décembre 2022.

Chacun des 12 candidats devait interpréter un air classique et une inspiration au choix. Curtis Luyéyé-Charles a repris une œuvre de Garbriel Fauré (le secret) et le titre "corps" de l’artiste d’Yseult.

Notre volonté est double : célébrer l’alliance de la littérature, du théâtre et de la musique, et honorer la Martinique à travers ses créateurs ou ceux qui l’ont chantée.

Avant de désigner Axelle Rascar Moutoussamy (âgée de 16 ans) gagnante de l’édition 2022, le jury a attribué à Curtis Luyéyé-Charles une "mention d’encouragements", ainsi qu'une bourse de la fondation Orange pour des cours de chant pris en charge durant un an.

Avec ce soutien, j’espère continuer le plus longtemps possible le chant en général, dont le lyrique et peut-être un jour devenir artiste. Mais je souhaite aussi exercer le métier de journaliste.