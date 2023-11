Conflit des Vedettes Tropicales : un service minimum est mis en place entre Fort-de-France et les Trois-Ilets

Les usagers des Vedettes Tropicales peuvent profiter depuis ce vendredi matin (24 novembre 2023) d’un service minimum, garantissant l’aller-retour entre la Pointe Simon à Fort-de-France et la Pointe du Bout, en passant par le bourg des Trois Ilets.

Ces dispositions sont transitoires et tiennent compte de la disponibilité des deux bateaux aptes à accueillir dans les meilleures conditions les usagers mais qui, cependant, ont une capacité limitée à 100 personnes. Les autres bateaux seront remis en service progressivement dès lors que les pièces nécessaires seront acheminées en Martinique, permettant ainsi la reprise normale des rotations.

Cette décision de l’autorité unique du transport en Martinique intervient après 11 jours de conflit entre la direction de l’entreprise maritime et une partie de son personnel qui exerce son droit de retrait depuis le 6 novembre dernier. Ces salariés dénoncent "de mauvaises conditions de travail, en particulier la vétusté des navires".

Dans l'attente, le service exceptionnel mis en place pour le transport scolaire des élèves et étudiants résidant aux Trois Ilets et scolarisés à Fort-de-France est maintenu jusqu'à nouvel ordre. Les élèves sont en conséquence invités à poursuivre l'usage des bus dédiés. La date de fin des abonnements mensuels sera repoussée et tiendra compte des jours d'arrêt.