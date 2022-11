Conseil National de la Refondation : réflexions en Martinique sur l’amélioration du système de santé

Le 8 septembre 2022, le chef de l’Etat, Emmanuel Macron, a officiellement installé le Conseil National de la Refondation (CNR), "une concertation ouverte qui repose sur l’écoute des acteurs des territoires", au niveau national et local.

L'Etat a tracé sa feuille de route :

Mettre en place une nouvelle méthode de concertation et d’action amenant des acteurs de la société civile organisée et de la puissance publique : - à partager des diagnostics sur l’état du pays, à co-construire des stratégies nationales portant sur les grandes transitions (démographique, écologique, productive…) - et à produire des solutions innovantes, fondées sur la concertation, en matière d’éducation, de santé, de plein emploi ou encore de transition écologique à l’échelle des bassins de vie.