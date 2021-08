Coronavirus en Martinique : le préfet met en place un comité citoyen de transparence

Le préfet Stanislas Cazelles, doit mettre en place cette semaine, un comité citoyen de transparence, composé de personnalités martiniquaises. Son rôle sera de "rendre compte de ce qui se passe sur le territoire", en toute indépendance.

Martinique la 1ère •

Sur Martinique la 1ère, la semaine dernière (9 août 2021), le préfet avait annoncé la nécessité de faire appel à la société civile pour mieux comprendre la réalité de la covid-19 sur le territoire. Cette initiative prend la forme d'un comité.

J'ai créé un comité citoyen de transparence avec des personnalités de la société civile qui vont en toute simplicité et en toute discrétion aller voir ce qui se passe et qui vont pouvoir dire ce qu’ils ont vu. C’est important de le faire, de le partager et d’avoir cette société civile avec des personnes qui ne sont ni médecins, ni fonctionnaires. Des personnalités membres d’associations, issues des réseaux sociaux... Stanislas Cazelles, préfet de Martinique

Selon le préfet de Martinique, ces personnes ont la légitimité nécessaire pour témoigner. "Ces femmes et ces hommes parlent avec leurs mots et vont pouvoir aussi rendre compte de ce qui se passe sur le territoire".

Remonter les informations du terrain en toute indépendance

Parmi les personnalités martiniquaises sollicitées par le préfet, Claude Lise, médecin de profession, président du conseil général de Martinique (1992 à 2011), sénateur (1995 à 2011) et président de l'assemblée de Martinique (2015 à 2021).

Il sera accompagné par Maître Danielle Marcelline, ancien bâtonnier du barreau de Fort-de-France et par le sociologue et écrivain André Lucrèce, pour citer les plus connus. "Notre groupe de sept personnes sera aussi composé d'influenceurs sur les réseaux sociaux", confirme André Lucrèce. Le but est de faire remonter les informations du terrain en toute indépendance.

La composition complète de ce comité et sa mission devraient faire l'objet d'une communication plus précise du préfet.

►Alors que la quatrième vague de l'épidémie déferle sur la Martinique (et la Guadeloupe), les fausses informations qui circulent ralentissent la vaccination et inquiètent les soignants submergés de patients.

Face à la situation sanitaire "dramatique" dans nos deux territoires, où les hôpitaux sont débordés, des renforts venus de toute la France sont sur place et des confinements stricts sont appliqués.