Coronavirus : l'OMS (Organisation mondiale de la Santé) prône un dépistage de masse

Dans la lutte contre le coronavirus, L'OMS recommande l'intensification des dépistages. En Martinique, des voix s'élèvent pour demander un dépistage massif en urgence. En Outre-mer l'ARS de la Réunion élargit le dispositif de dépistage et va au delà des recommandations gouvernementales.

Drive-test au Port de la Réunion

L'ARS de l'île de la Réunion va plus loin que les recommandations gouvernementales À La Réunion, l'ARS a décidé le 24 mars 2020 de mettre en place "



En l'occurrence, il s'agit d'étendre les tests avec une "détection précoce" de tous les soignants symptomatiques, a indiqué la directrice générale de l'Agence régionale de santé de l'île de la Réunion, Martine Ladoucette, pendant son point presse quotidien.



S'agissant des professionnels de santé de retour de métropole, ils seront désormais systématiquement dépistés le cinquième jour suivant leur arrivée sur l'île.



Pour les autorités sanitaires, l'objectif de cette extension tient à l'insularité de La Réunion mais aussi au stade de développement sur place du coronavirus, "moins avancé" qu'en métropole quand bien même les règles de confinement y soient également de mise.



Pour mener à bien cette nouvelle stratégie, une augmentation "conséquente" des possibilités de dépistage se profile.



Jusqu'à présent, seul le CHU de La Réunion était centre préleveur et effectuait les analyses biologiques, soit une capacité à 200 examens par jour amenée à doubler sous peu avec l'arrivée annoncée d'un nouvel automate.



L'appel à candidatures lancé par l'ARS a permis de sélectionner deux laboratoires privés, permettant d'accroître cette capacité d'environ 400 examens par jour. D'ores et déjà, un premier drive-test est opérationnel depuis le 23 mars au Port, à l'ouest de l'île, sur le parking du laboratoire Cerballiance à quelques pas de la Clinique Jeanne-d'Arc-Les Orchidées du groupe Clinifutur.



