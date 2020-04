Coronavirus : renforcement des contrôles pendant le week-end Pascal

Pour continuer la lutte contre l'épidémie du coronavirus, le préfet de Martinique vient d'annoncer la fermeture es commerces dimanche 12 et lundi 13 avril. Les contrôles routiers seront renforcés.

Brigitte Brault •

À lire aussi Coronavirus : 1476 amendes pour non-respect du confinement en Martinique

En Martinique, les rassemblements familiaux et amicaux sont habituellement très prisés pour Pâques.Mais dans le contexte de la crise sanitaire que nous connaissons et pour enrayer au maximum la propagation du coronavirus, les commerces seront fermés ce dimanche 12 avril et lundi de Pâques.Le préfet a également annoncé le renforcement des contrôles sur la voie publique, sur les routes et les plages.Jusqu'à hier, plus de 58 000 contrôles ont été effectué et 1 476 personnes ont été verbalisées.23 608 piétons et 34 728 automobilistes ont montré leur autorisation de sortie professionnelle et/ou personnelle sur toute l'île. Depuis le début des règles de confinement 58 336 contrôles ont été effectués en 21 jours.Le confinement a été mis en place depuis le 17 mars 2020.