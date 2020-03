Coronavirus : les soldats du cœur de l'Acise au secours des personnes en errance à Fort-de-France

© Acise La solitude des personnes en errance à Fort-de-France

- Dominique-Edouard Lagier. Directeur général de l'Acise Samu Social. 23 mars 2020.

- Dominique-Edouard Lagier directeur de l'Acise SamuSocial. 23 mars 2020.

Un geste, un mot, un regard, une parole, un sourire. Un pas vers l'autre. Vers celle ou celui que l'on ne regarde même plus.Par méfiance. Par peur ou par indifférence.Les codes ne sont plus les mêmes, il ou elle a perdu son emploi, n'a plus de toit, ni de famille.Allongé, mal habillé, pas toujours lavé, il a faim et cherche parfois d'autres substances plus illicites qu'une nourriture qui lui tiendrait chaud au ventre.Recroquevillé sur sa douleur. Seul (e). Le tourbillon de la vie a un jour déraillé. Comme cela peut arriver à chacun d'entre nous.Ces âmes en peine errent dans les rues. Refusent parfois la main tendue.Leur monde n'est pas le nôtre. Il peut le devenir un jour. Nul n'est à l'abri.Pourtant, un fil nous relie à eux. Celui de l'humanité qui nous ouvre le coeur et nous grandit à condition de le vouloir.Entre eux et nous, il y a ces bénévoles, ces salariés qui ont un jour choisi de faire ce trait d'union. Cette passerelle.Pour un repas, un gîte, une douche, des vêtements propres. L' Acise est leur ancrage de vie. Leur port d'attache. Pour la dignité. Certains refusent pourtant et choisissent la rue.Hier (22 mars 2020), une équipe de l'Acise (association citoyenne pour l'insertion solidaire et économique) a silloné les rues de Fort-de-France pour distribuer 160 repas chauds. Des repas préparés par le centre du réveil chrétien.En pleine épidémie de coronavirus Covid-19, 23 salariés de l'Acise se relaient en 3X8 du lundi au dimanche. Dans les rues où au Samusocial. Tous protégés par des masques et des gants, ils apportent le repas chaud qui tiendra au corps.Depuis la crise sanitaire, le nombre de personnes en errance augmente. De 59, le nombre de lits est passé à 99. L'armée a fournit 20 lits picots avec des duvets.Les services de l'Etat soutiennent le travail des associations caritatives avec l'ARS (Agence régionale de santé) et la DJSCS (direction de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale).Au quotidien, il est prévu trois repas par jour. Mais l'association a aussi besoin de fruits, oranges et citrons pour leur apport en vitamine C.Pour faire face à toutes les dépenses et en prévision de l'augmentation rapide du nombre de personnes en souffrance, des dons en numéraire sont aussi nécessaires. Le site de l'Acise permet de faire des dons mensuels où en une fois.Ce n'est pas le moment de les laisser tomber.Le don à ACISE Samusocial ouvre droit à une réduction fiscale car il remplit les conditions générales prévues aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts.