Coupe du monde féminine : les Bleues doivent confirmer face au Panama

À un match des 1/8e de finale. L’équipe de France et sa capitaine martiniquaise Wendie Renard affrontent le Panama, dernier de la poule, ce 2 août. Une rencontre importante pour poursuivre l’aventure dans cette Coupe du monde féminine de football. Un match à suivre en direct sur Martinique la 1ère à 6h du matin (heure locale).

Karl Sivatte •

Une qualification à assurer. Voilà l’objectif pour l’équipe de France qui dispute ce mercredi 2 août son dernier match de poule face au Panama.

Après un partage des points (0-0) face aux Reggae Girlz de la Jamaïque et un succès de prestige (2-1) contre le Brésil - grâce à deux réalisations de la tête signées Eugénie Le Sommer et Wendie Renard, la France est à un match d'un huitième de finale.

Face au Panama, au Sydney Football Stadium, un match nul assurerait la qualification du groupe d’Hervé Renard mais sans doute que la bande à Géyoro voudra terminer la phase de poule par un succès.

Si pour l’heure l’adversaire des Françaises a concédé deux défaites depuis le début du Mondial 2023, contre le Brésil (0-4) et la Jamaïque (0-1), les Panaméennes pourraient avoir envie de jouer un vilain tour à l’équipe de France.

Assurer la qualification, faire tourner et préparer la suite

L’expérimenté coach des Bleues connaît les pièges de ce type de rencontre et il a sans doute préparé son groupe en conséquence. Même si une rotation pourrait être opérée pour laisser souffler certaines joueuses ou encore en protéger des cartons jaunes, la France a besoin d’engranger de la confiance et devrait aller chercher une victoire.

En cas de qualification, les Bleues rencontreront une équipe issue du groupe H : Allemagne, Maroc ou Corée du Sud en huitième de finale. Tout dépendra du classement tant du groupe F (celui de la France) que de celui de son adversaire potentiel.

Les Martiniquais auront certainement à cœur de soutenir et supporter la bande à Wendie Renard, la capitaine des Bleues (qui pourrait débuter sur le banc) et espérer un parcours le plus riche que possible.

Panama/France, le match est à suivre sur Martinique la 1ere à 6 heures ce mercredi 2 août.