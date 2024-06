COVID-19 aux Antilles : positif ou cas contact, que faire ?

Santé publique France constate depuis le mois de mai dernier, "une reprise de la circulation du virus [le coronavirus]" en Martinique, idem en Guadeloupe. Face à cette résurgence, que faire si on est positif ou cas contact s’interroge la population ?

Il est recommandé de faire un test de dépistage antigénique ou un test RT-PCR et s'il est positif, de contacter son médecin traitant.

Il faut également prévenir toutes les personnes que vous avez côtoyées dans les 48 heures avant l’apparition des symptômes ou dans les 7 jours avant le test positif, en l’absence de symptôme.

Depuis le 1er février 2023, l'isolement systématique pour les personnes testées positives n'est plus obligatoire et l’Assurance maladie ne contacte plus les personnes testées positives ni leurs cas contact dans le cadre du "contact tracing".