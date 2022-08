Covid 19 : les contaminations baissent encore en Martinique

L’amélioration de la situation épidémiologique de la Covid s’est poursuivie en Martinique entre le 1er et le 7 août dernier observe l’ARS.

La situation en milieu hospitalier restait favorable avec une tendance décroissante des nouvelles hospitalisations, tous services confondus (…). Bien qu’une légère augmentation du taux de positivité était observée (+1,5 point de pourcentage), les taux d’incidence et de dépistage poursuivaient leur diminution avec respectivement -28 % et -37 %. Les classes d’âge de 30 à 39 ans et 40 à 49 ans enregistraient les taux d’incidence les plus élevés.