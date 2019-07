Cyclisme et tourisme une imbrication qui perdure

Le tour est avant tout une fenêtre ouverte sur la promotion de la Martinique.

Les délégations invitées du 38 tour cycliste international de Martinique ont élu domicile dans un hôtel des Trois-Ilets. Cette longévité partenariale dure depuis plus de 30 ans.Lors de la conférence de présentation de cet événement (29 juin 2019), le président du comité cycliste régional Alfred Defontis a évoqué l'importance du lien entre cyclisme et tourisme.Quand les délégations des pays invités viennent s’exprimer en Martinique, son attractivité est renforcée. Le fait pour un coureur ou un dirigeant de passer la nuit et de découvrir les mets de la localité incite certains à revenir en vacances en Martinique. Parfois, les fans de la "petite reine" choisissent même de prendre des vacances en même temps que leurs équipes préférées.Pour Raymond Rivetti, grand acteur du développement touristique des Trois-Ilets, "le tour est avant tout une fenêtre ouverte sur la promotion de la Martinique". Voilà pourquoi dans sa démarche il apporte son concours au sport en mettant en valeur sa commune et en assurant la valorisation de la destination Martinique. "Plusieurs paramètres sont incontournables. Il faut être disponible, accueillant, et offrir un service et un cadre formidables", explique-t-il.