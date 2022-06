D'Jessy Alamélu, le chorégraphe martiniquais, agressé à son domicile

Il était environ 1h30 du matin dans la nuit du mercredi 1er au 2 juin 2022, lorsqu’on a frappé à la porte de D’Jessy Alamélu, au 4e et dernier étage d’une cité de Château-Bœuf à Fort-de-France. Le chorégraphe venait de rentrer d’une répétition avec son ballet Pom’Kanel à Ducos.

Je pensais qu’il s’agissait d’un des membres de la troupe et sans vérifier à travers mon judas d’optique, j’ai ouvert la porte et devant moi, il y avait deux hommes cagoulés qui se sont engouffrés à l’intérieur de mon appartement. Ils étaient armés d’un ciseau et d’un couteau. J’ai essayé de lutter avec eux, mais ils ont réussi à m’immobiliser en me cognant la tête contre le mur, sans dire un mot. J’ai crié à l’aide, mais les voisins ne se sont pas manifestés.