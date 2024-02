Dans les collectivités d’Outre-mer, les actes de violence envers les personnes sont en hausse

Le Service statistique ministériel de la sécurité intérieure a présenté ce mercredi 31 janvier les chiffres de la délinquance en 2023, département par département. Pour la plupart des indicateurs, ils sont en hausse sur l’ensemble du territoire français. Le rapport met notamment en lumière les contrastes entre l’Hexagone et les collectivités ultramarines pour les vols violents avec armes et les homicides, en hausse dans les DROM.

Le Service statistique ministériel de la sécurité intérieure a rendu son rapport sur la géographie départementale de la délinquance enregistrée en France en 2023 ce mercredi (31 janvier 2024). L’analyse a été établie à partir des faits de délinquance enregistrés par la police et la gendarmerie nationales.

Selon l’étude du SSMSI, les hausses les plus fortes concernaient les atteintes aux personnes. En 2023, les indicateurs de délinquance enregistrés par les forces de l’ordre étaient en hausse en ce qui concerne les violences, les escroqueries et les infractions à la législation sur les stupéfiants et en baisse pour les vols et les destructions et dégradations volontaires, pour l’ensemble des Collectivités d’Outre-mer.

Plus de victimes d’homicides par habitant en Outre-mer

En 2023, le nombre de victimes d’homicides pour 100 000 habitants était plus élevé en Guyane, en Guadeloupe, en Martinique et à Mayotte.

Le taux d’homicide atteint 20,6% en Guyane, 9,4% en Guadeloupe et 6,9% en Martinique, 5,5% à Mayotte et 2,2% à La Réunion. À titre de comparaison, la moyenne nationale s’élève à 1,5 homicide pour 100 000 habitants.

Nombre d'homicides pour 100 000 habitants enregistrés dans les régions sur la période 2021-2023 en France. • ©SSMSI

Hausse du nombre de victimes de coups et blessures volontaires

Dans la quasi-totalité des départements, le service statistique ministériel pointe une hausse du nombre de victimes de coups et blessures volontaires enregistrés, dans et en dehors de la sphère familiale.

En 2023, les coups et blessures volontaires sur personnes de 15 ans ou plus enregistrés augmentent fortement dans le cadre familial (+9 %) poursuivant la hausse observée depuis 2017, et plus modérément hors cadre familial (+4 %). Au total, l’ensemble de ces violences progressent nettement (+7 %), en ralentissant toutefois par rapport aux deux années précédentes. SSMSI

Le nombre de vols en net recul en Martinique

En 2023, les vols avec armes enregistrés évoluent de manière particulièrement contrastée selon les régions, notamment en Outre-mer.

En 2023, le nombre de vols avec armes enregistrés augmente de 2 % au niveau national. Ce nombre évolue de manière contrastée selon les régions. D’un côté, il augmente fortement (de plus de 24 %) en Corse, en Guadeloupe et à La Réunion. De l’autre, il recule nettement (de plus de 10 %) en Martinique, dans l’ensemble constitué par Paris et la petite couronne et en Normandie. En plus de la Guyane, Mayotte et de la Guadeloupe, trois départements de métropole enregistrent plus de 400 vols avec arme en 2023 : les Bouches-du-Rhône (611, +0 %), Paris (477, -12 %) et la Seine-St-Denis (404, -17 %). SSMSI

Enfin, l'étude montre qu'en 2023, le nombre de cambriolages enregistrés a augmenté de 3% au niveau national. “L’augmentation des cambriolages est particulièrement marquée dans 17 départements, notamment en Martinique et dans les départements de la région Centre-Val-de-Loire et de la Normandie”, indique le rapport.