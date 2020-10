Dans son nouveau livre, "La France et le blackface", le journaliste Serge Bilé décortique le grimage en noir

L'écrivain-journaliste Serge Bilé est l'auteur d'un nouvel ouvrage "La France et le blackface" (Quand le peuple, le roi et l'empereur se noircissent). "Pour tordre le cou à une contre vérité. le Blackface, n'est pas un phénomène qui est né aux États-Unis mais d'abord en France", affirme-t-il.

Joseph Nodin •

J'ai écrit ce livre pour remettre les pendules à l'heure et pour tordre le cou à une contre-vérité.



Contrairement à ce que l'on ne cesse de nous répéter depuis des lustres, le Blackface, n'est pas un phénomène qui est né aux États-Unis pendant l'esclavage en 1830 mais une pratique qui a vu le jour en France d'abord, deux siècles plus tôt au moment de la renaissance. Serge Bilé

En 1525, François Ier est emprisonné à Madrid,...

Le Blackface est un anglicisme qui signifie se grimer le visage en noir.L'une des affaires les plus polémiques a concerné Antoine Grizman. Le célèbre footballeur français a provoqué de vives réactions après la publication d' une photo le montrant déguisé en basketteur noir américain des années 80.Le grimage n'a pas de connotation raciste jusqu'à l'époque de la Renaissance et l'apparition de l'esclavage en 1642."Le noir est alors perçu différemment en France et là on passe de quelque chose qui est inoffensif à quelque chose qui devient agressif", selon l'écrivain-journaliste Serge Bilé auteur de l'ouvrage : "La France et le blackface" (Quand le peuple, le roi et l'empereur se noircissent).Dans ce livre qui foisonne d'anecdotes historiques, Serge Bilé l'a construit un peu comme les autres, en l'inscrivant dans une réalité chronologique. L'ouvrage balaie ainsi l'histoire de France, depuis le Moyen-Âge, jusqu'à aujourd'hui.