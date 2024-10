De passage en Martinique, les jeunes sœurs Louise et Madeleine originaires du Sénégal, consacrent leur vie à Dieu

Partager :

Sœur Louise et sœur Madeleine ont décidé de consacrer leur vie à Dieu. Elles ont prophétisé leurs vœux provisoires, une étape obligatoire dans le parcours des religieuses avant les vœux définitifs. Un cheminement qui peut durer entre 6 et 9 ans. Originaires du Sénégal, elles sont de passage en Martinique, en mission dans la congrégation des sœurs de Saint-Joseph de Cluny. (Re)voir le reportage de Sangha Fagour et Patrice Château-Degat.

L’une a 27 ans et l’autre 26. Elles sont étudiantes à l'Université en 2e année de licence de Lettres et d’Histoire. Une fois la fin des cours, la journée de Louise et Madeleine n’est pas terminée. Les deux jeunes femmes sont originaires du Sénégal. Après une formation de 3 ans et la formulation de leurs vœux provisoires, elles ont rejoint la Martinique pour une mission au sein de la congrégation des sœurs Saint-Joseph de Cluny. Chaque soir, la communauté se réunit pour la prière. Le parcours des religieuses peut durer entre 6 et 9 ans au bout desquels les chrétiennes prononcent, si elles le souhaitent, leurs vœux définitifs. Originaires du Sénégal, les jeunes sœurs Louise et Madeleine consacrent leur vie à Dieu. Elles sont en mission en Martinique. • ©Patrice Château-Dégat Mais depuis plusieurs années, l'Église catholique subit une crise des vocations. Elle touche aussi bien les religieuses que les prêtres. Au niveau national, le nombre d’ordinations annuelles a été divisé par 5 en 50 ans. Une vie religieuse qui peine à attirer les jeunes, car elle est perçue comme contraignante, voire ennuyeuse. Louise et Madeleine devront encore patienter, au mieux, une à deux années avant de pouvoir prononcer leurs vœux définitifs.

