Début du nouveau recensement de la population le 20 janvier 2022 en Martinique

Le recensement permet de savoir combien de personnes vivent en France et d'établir la population officielle de chaque commune. Il fournit également des informations sur les caractéristiques de la population : âge, profession, moyens de transport utilisés, conditions de logement...

Chaque année, on recense 1/5e des communes de moins de 10 000 habitants. Au bout de 5 ans, toutes les villes éligibles sont censées être enquêtées. En Martinique, 17 localités sont concernées par cette première vague, soit 40 000 personnes. Dans les municipalités de plus de 10 000 habitants, le recensement est organisé tous les ans auprès d’un échantillon de 8 % des logements.

"Le recensement, c’est sûr" garantie l’INSEE. "Vos informations personnelles sont protégées".

Le recensement se déroule selon des procédures approuvées par la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (la CNIL). L’INSEE est le seul organisme habilité à exploiter les questionnaires, et cela de façon anonyme. Ils ne peuvent donner lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal. Toutes les personnes ayant accès aux questionnaires (dont les agents recenseurs), sont tenues au secret professionnel.

L’enquête de recensement 2022 se déroulera jusqu'au 19 février prochain, dans "des conditions garantissant la sécurité sanitaire de tous les agents ainsi que des personnes recensées" précise l’INSEE.

Le nouveau protocole permet aux habitants des maisons individuelles de répondre par internet sans avoir eu la visite d’un agent recenseur : une enveloppe contenant la lettre aux habitants et une notice avec les codes de connexion pour répondre par internet sera déposée directement dans leur boîte aux lettres dès le 20 janvier (…). Pour le recensement des autres logements (habitat collectif), l’agent recenseur se présente au domicile des habitants, et leur fournit directement une notice pour qu’ils répondent sur internet. Cet échange se fera dans le respect des gestes barrière et sur le seuil du domicile.

Si la réponse par internet n’est pas possible, les contacts entre les agents recenseurs et la population seront limités au strict minimum. L’agent recenseur déposera les questionnaires à remplir et repassera les chercher quelques jours plus tard. En cas de difficulté, l’agent recenseur pourra aider les habitants par téléphone.