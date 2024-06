Décès de Jean-Paul Jouanelle : les hommages s’enchaînent à l’égard de cette personnalité martiniquaise

Depuis la disparition subite de Jean-Paul Jouanelle à l’âge de 72 ans (mardi 25 juin 2024), les messages de condoléances assortis d’hommages se sont multipliés.

Dans cet article, nous vous proposons un florilège, témoignant de la popularité de ce martiniquais qui s’est impliqué dans plusieurs milieux de son vivant.

Ses connaissances, son altruisme et sa gentillesse constituent une perte immense pour la culture des territoires ultramarins français. Il a exercé durant plusieurs années la fonction de coordinateur des festivals "Les Révoltés du Monde" de Martinique et de Guyane (…).

Son engagement inlassable en faveur du développement économique et de la visibilité des entreprises locales, a profondément marqué les esprits (…). En tant que délégué général de Contact-Entreprises, Jean-Paul a su bâtir des ponts solides entre les entrepreneurs martiniquais et les opportunités économiques.

Ces dernières années, Jean-Paul Jouanelle a joué un rôle primordial au sein de l'association dédiée à la 𝗿𝗲𝗰𝗼𝗻𝗻𝗮𝗶𝘀𝘀𝗮𝗻𝗰𝗲 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗠𝗮𝗿𝘁𝗶𝗻𝗶𝗾𝘂𝗲 𝗰𝗼𝗺𝗺𝗲 𝗥é𝘀𝗲𝗿𝘃𝗲 𝗺𝗼𝗻𝗱𝗶𝗮𝗹𝗲 𝗱𝗲 𝗕𝗶𝗼𝘀𝗽𝗵é𝗿𝗲 𝗽𝗮𝗿 𝗹'𝗨𝗡𝗘𝗦𝗖𝗢. Son œuvre et son influence dans ce domaine resteront inoubliables. Jean-Paul Jouanelle était, sans nul doute, un homme d'influence et de grande humanité.

Jean-Paul Jouanelle, chevalier de l'ordre national du mérite, était une figure incontournable de notre société, par ses multiples talents et engagements. Il a su mettre ses qualités et son expérience au service du monde économique.

Sa longue pratique de la sphère politique lui conférait une capacité d'appréciation des hommes, largement au-dessus de la moyenne. Jean-Paul était à la fois direct dans ses prises de position et extrêmement tenace et déterminé. Mais il savait aussi se fondre dans un collectif.

Mon meilleur ami s'en est allé. Nous nous fréquentions depuis l'enfance et par-delà nos métiers très différents, nous nous sommes toujours concertés devant les décisions délicates de la vie. Durant plus de 60 ans, je n'ai pas souvenir d'une seule querelle, mais que de moments inoubliables et des échanges constructifs et respectueux.