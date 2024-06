DÉCÈS. L’ancien diplomate martiniquais Jean-Paul Jouanelle est décédé

Le monde économique, politique et associatif est en deuil, suite à l'annonce du décès de Jean-Paul Jouanelle ce matin à Fort-de-France à l'âge de 72 ans, pendant une séance de sport.

Né en 1952 au Mali de Marie-Paule Vilo et de Félix Jouanelle, administrateur de la France d'Outre-mer. Il était d’une ouverture d’esprit et d’une grande sagesse. Certains disaient la sagesse des griots, une chose est certaine c’est dans ce creuset que la passion de l’histoire, la culture et les arts martiaux.

Après une traversée brillante à l’école et l’obtention de son baccalauréat en Août 1969, il poursuit ses études dans l’hexagone à l'École Albert Mun à Nogent sur Marne. Licence d'histoire en poche, il intègre l'Institut d'Études Politiques et décroche son diplôme, section relations internationales, spécialisation : "questions européennes".

Une carrière riche de haut niveau

Il débute celle-ci au cabinet de Claude Cheysson, commissaire au développement à la commission des communautés européennes dans les années 80.

Un an plus tard il devient assistant parlementaire du député socialiste guadeloupéen, Frédéric Jalton. Il est en contact avec les ténors de la rue Solférino Michel Rocard, Laurent Fabius, François Hollande, Lionel Jospin. Jack Lang.

En 1989, il se retrouve directeur de cabinet d'Albert Fleming, maire de Saint-Martin. En 1991 il est attache de presse au ministère de Louis le Pensec et porte-parole plus tard du gouvernement Rocard.

Au début des années 90, Jean-Paul Jouannelle est directeur de cabinet d'Antoine Karam, alors président du Conseil Régional de Guyane.

De multiples responsabilités en Martinique

En janvier 2002, il rentre à la Martinique à la demande de Claude Lise, alors président du conseil général. Il occupe successivement les postes de directeur de cabinet du président, la coordination des équipements culturels, la direction du centre de découverte des sciences de la terre, à Saint-Pierre puis rejoint la direction technique du conseil général.

En Avril 2010, il est délégué général de Contact-Entreprises, organe de communication des entreprises martiniquaises.

Outre ses diverses activités, il était un passionné et féru d'arts martiaux et de karaté en particulier.

Ces dernières années, il s'illustre au sein de l'association qui organise le festival des révoltés du monde et de la Martinique réserve de biosphère du monde.